Фонд кино назвал фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за 3,5 года

«Чебурашка» и «Холоп 2» стали самыми кассовыми фильмами в России

Фонд кино перечислил фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за последние 3,5 года. Об этом сообщил Луганский информационный центр .

«Самыми кассовыми фильмами в России, созданными при поддержке Фонда кино и вышедшими в прокат за последние 3,5 года, стали: „Чебурашка“, „Холоп 2“, „Бременские музыканты“», — отметили в пресс-службе фонда.

Также в список вошли киноленты «По щучьему велению», «Мастер и Маргарита», «Вызов», «Последний Богатырь: Посланник Тьмы», «Лед 3», «Последний богатырь: Корень зла», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Конек-Горбунок».

Лидером стал «Чебурашка», он собрал 6,787 миллиарда рублей.

Газета Financial Times ранее сообщила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала главной героиней комедийного сериала «Мисс Меркель».