«Вы смеетесь, что ли?»: Соседов разнес депутатов Госдумы за музыкальные дискуссии

Дискуссии вокруг статуса песен Михаила Круга и группы «Сектор Газа» развернулись в Госдуме. На фоне призывов к ограничению их ротации вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил признать их культурным достоянием. Свою позицию по этому поводу в комментарии 360.ru высказал музыкальный критик, журналист Сергей Соседов.

«Вы считаете, это работа депутатов? Чем, хочется спросить, вы занимаетесь в Думе? У вас что, других нет забот? Это даже неприлично! Вы народные избранники, и вы занимаетесь такой ерундой — у кого звание отсудить, кого запретить, ограничить в трансляциях, в ротациях? Это что, работа Госдумы? И что это за фрондерство: одна говорит — „запретить“, другие — „национальное достояние“? Вы смеетесь, что ли, над людьми?» — спросил собеседник 360.ru.

Он добавил, что не считает ни Михаила Круга, ни группу «Сектор Газа» культурой, но выступает против запретов на их произведения и считает проблему высосанной из пальца.

По словам Соседова, никто не навязывает их произведения, а те, кто слушают этих исполнителей, так и продолжат слушать их у себя дома.

«Поэтому надо отстать от Круга и „Сектора Газа“. Они звучат где-то локально — и пусть звучат, и никого это не должно беспокоить», — подытожил критик.

Ранее против запрета песен Круга выступил и коллега Соседова Павел Рудченко. По его словам, такая мера станет нарушением конституционных прав россиян.