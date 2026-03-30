Всероссийский музей А. С. Пушкина отметит 150-летие в 2029 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге в 2029 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2029 году 150-летием основания Всероссийского музея А. С. Пушкина постановляю провести в 2029 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летию основания», — отмечено в указе.

Президент поручил правительству разработать и утвердить план праздничных мероприятий в течение трех месяцев, а также создать оргкомитет для их проведения. Федеральным и региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и организации этих мероприятий.

Ранее Путин присвоил звание народных артистов России Екатерине Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову. Указ опубликован на сайте официальной правовой информации.