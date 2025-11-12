Всемирный день доброты отметят 13 ноября

В четверг, 13 ноября, в мире будут отмечать несколько международных и профессиональных праздников. В этот день можно вспомнить о благотворительности, качестве товаров и услуг, а также о музыкальной культуре, сообщил сайт URA.RU .

Международный день слепых посвящен людям, утратившим зрение, и вопросам их социальной поддержки. Этот праздник отмечают в день рождения Валентина Гаюи, который в XVIII веке основал первую школу для незрячих детей.

В мире более 120 миллионов слепых и около 160 миллионов слабовидящих. По данным ВОЗ, до 85% случаев потери зрения можно предотвратить при своевременном лечении.

Каждый год во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. Его инициировали Европейская организация качества, Японский союз ученых и инженеров, Американское общество по контролю качества при поддержке ООН. Впервые праздник прошел в 1989 году. Цель праздника — привлечь внимание к качеству товаров и услуг, их безопасности для человека и окружающей среды.

Во всем мире 13 ноября отмечают Всемирный день доброты. Праздник появился в 1998 году. Его цель — напомнить людям о важности сострадания, поддержки и взаимопомощи.

Главный символ праздника — открытое сердце, олицетворяющее искренность и доброту. В этот день каждый может проявить заботу по-своему: помочь пожилым, приютить животное или просто улыбнуться прохожему.