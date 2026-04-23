Публикацию неполного списка номинантов «Большой книги» объяснили технической ошибкой

В результате технической ошибки в категории «Художественная проза» был опубликован список номинантов на премию «Большая книга», включающий всего 29 авторов вместо ожидаемых 30. Директор премии Татьяна Восковская в беседе с RT признала проблему и объяснила ее возникновение.

При переносе данных из внутренней таблицы организаторы не учли строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Кроме того, в названии романа Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» осталось слово «автор», которое ранее использовалось в столбце «Номинатор».

Ошибочная версия списка была опубликована на официальных ресурсах премии и успела распространиться в СМИ только после завершения пресс-конференции. Татьяна Восковская принесла извинения экспертам, авторам, номинаторам и журналистам за доставленные неудобства.

Напомним, что о включении книги Маргариты Симоньян в список номинантов XXI сезона национальной литературной премии «Большая книга» стало известно в марте. Имена финалистов будут объявлены до 15 июня, а церемония награждения лауреатов премии пройдет до 20 декабря.