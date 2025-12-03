Возлюбленный Дуа Липы стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда

Актер Каллум Тернер стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда после того, как эту обязанность снял с себя Дэниел Крейг. Об этом сообщил журнал GQ .

Автор статьи назвал 35-летнего Тернера «одним из самых сдержанно-ярких актеров своего поколения».

Известность он получил благодаря ролям Анатоля Курагина в экранизации «Войны и мира» 2016 года, выполненной BBC, и Тесеуса Саламандера в фильмах серии «Фантастические твари».

С прошлого года он встречается с британской певицей албанского происхождения Дуа Липой.

В предыдущих фильмах агента 007 играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, а начиная с фильма 2006 года «Казино Рояль» — Крейг.

Киностудия Amazon MGM Studios анонсировала новый фильм бондианы еще в апреле, но вопрос исполнителя главной роли по-прежнему остается открытым.