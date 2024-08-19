Военный дирижер назвал любимую песню Путина

Президент России Владимир Путин любит песню «С чего начинается Родина». Оркестры всегда готовы исполнить эту композицию, сообщил ТАСС глава Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

«Думаю, что вся страна прекрасно знает, что Владимир Владимирович Путин не только любит, но и исполняет на фортепиано композицию „С чего начинается Родина“», — добавил музыкант.

Он напомнил, что на одном правительственном мероприятии оркестр исполнил любимую песню российского лидера, хотя ее не было в программе.

Ранее Путин присвоил певцу Shaman (Ярослав Дронов) звание заслуженного артиста России. Сам артист рассказал об этом в своем Telegram-канале с подписью «Служу России».