Во «ВКонтакте» стартовал трибьют-проект, посвященный поэту Борису Рыжему

Трибьют-проект «Рыжий. Над домами» запустили в день рождения поэта, 8 сентября. В «VK Музыке» можно послушать альбом с песнями на стихи Рыжего, а в «VK Видео» — посмотреть клипы на первые из треков: от Антохи МС и Славы КПСС. Видео к остальным песням будут выпускать в течение осени.

Артисты сами выбрали стихотворения для трибьюта, а клипы сняли молодые режиссеры — Максим Якимов, Юлия Узких, Кирилл Лукин, Соня Черных, Илья Сорокин и Солтан Сунгатуллин. Организацией съемок занимались сотрудники кинокомпании Red Pepper Film из Екатеринбурга, родного города Бориса Рыжего. Партнеры проекта — холдинг «Атом» и музыкальный лейбл UP! UP! UP!. Обложку альбома создал художник Владимир Абих.

«ВКонтакте» часто выпускает похожие трибьют-проекты с разными артистами. Среди них — посвящения Виктору Цою и Анне Ахматовой, а также Муслиму Магомаеву и Игорю Крутому.

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