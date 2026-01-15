Внучка Никиты Михалкова рассказала о сыне и помощи от знаменитого деда

Старшая дочь Артема Михалкова — Наталья — в 2024 году стала мамой. О своей нынешней жизни и о помощи от знаменитого деда она рассказала в интервью MK.RU .

По словам Натальи, ее годовалый сын Миша растет с характером, в нем проявляются гены и династии Михалковых, и отцовские (ее муж военный).

«Если ему, например, хочется подергать за ветку елочки, он ее подергает. И ему все равно, что скажут мама, папа, дедушка или бабушка», — добавила девушка.

Отдельно она отметила, что Никита Михалков с удовольствием общается с мальчиком.

В прошлом году в преддверии 80-летия знаменитого режиссера Владимир Путин рассказал, как однажды на праздновании один из друзей Михалкова случайно облил президента красным вином. Сам Михалков подтвердил, что такой случай был, но наотрез отказался раскрывать имя виновника происшествия.