Власти Петербурга рассказали о презентации янтарной модели Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе начала работу выставка, где можно увидеть уникальную архитектурную миниатюру — янтарную модель собора. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
Масштаб модели составляет 1:200. Над созданием произведения искусства заслуженный художник России Александр Крылов работал больше полутора лет.
Миниатюра выполнена в сложной технике янтарного набора, а скульптурные элементы собора вырезаны из бивня мамонта. Чтобы сохранить мельчайшие детали оригинала, мастер использовал бинокуляр с 16-кратным увеличением.
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