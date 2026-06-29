Владимира Спивакова выпишут из больницы до конца недели

У дирижера Владимира Спивакова нашли пневмонию, но сейчас он уже идет на поправку и планирует выписаться до конца недели. Об этом сообщила РИА «Новости» его жена Сати.

«Учитывая возраст и крайнюю усталость, приняли решение о госпитализации», — добавила она.

При этом инсульт у 81-летнего музыканта не подтвердился, а найденную у него проблему со здоровьем, по словам его супруги, легко устранить. Врачи довольны тем, как идет восстановление.

Из-за госпитализации маэстро не состоялся его совместный концерт с Алисой Фрейндлих в Московском международном Доме музыки, который планировался на 21 июня. Новая дата пока неизвестна, но все ранее купленные билеты будут действительны.

В рамках этого проекта Фрейндлих читает стихи под аккомпанемент оркестра «Виртуозы Москвы», возглавляемого Спиваковым.