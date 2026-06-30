VK Fest назвал первую волну инфлюенсеров фестиваля в Москве и Петербурге

VK Fest объявил первую волну блогеров, которые выступят на фестивале в Москве. Встречи с ними пройдут 18 и 19 июля на сцене инфлюенсеров.

VK Fest пройдет 4–5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля — в Нижнем Новгороде и 18–19 июля — в Москве.

В столице выступят блогеры АминКа, Аня Pokrov, Артур Бабич, Аслан Шукаша, «Без игрушек», Юля Гаврилина, Вики Шоу, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Камиль Кикидо, Карина Кагра, Карина Мурашкина, Луномосик, Мария Янковская, Маш Милаш, а также Маша и Роберт Гербер.

Также в Москве на фестивале будут присутствовать инфлюенсеры Наташа Гасанханова, Полина Say и Айдар, Роман Каграманов, Сергей Бич и Люба Бич, ТРАВМА, Ян Топлес, KARA KROSS, Тема Пименов, Даник, SteshOK, Юлия Коваль, «Утопия Шоу», ДимасБлог, Максим Лутчак и Эдисон Перец.

В Санкт-Петербурге к лайн-апу добавятся Иван Абрамов, Сергей Бич и Люба Бич, Юлия Коваль, ДимасБлог и Аня Ищук. Ведущими сцены станут Ваша Маруся и Тема Пименов. Милана Хаметова AdrenalinHouse, Tamik и РОЛДОЗЕР + ЛПшка выступят сразу в двух городах.

Ранее VK запустил акцию «Семьи VK Fest» с бесплатными билетами и подарками от организаторов.