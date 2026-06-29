VK запустил акцию «Семьи VK Fest» с бесплатными билетами

Семейные пары, которые побывали вдвоем на первом VK Fest, могут получить подарки и билеты на фестиваль в Санкт-Петербурге от организаторов. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Для участия необходимо предоставить совместное фото пары с первого фестиваля, который прошел 18 и 19 июля 2015 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга, актуальное совместное фото и действующее свидетельство о браке.

Семьи, выполнившие условия, получат грамоту «Семья VK Fest», фирменный мерч и билеты на петербургскую площадку фестиваля для себя и детей. Количество мест ограничено.

«Мы хотим порадовать этих ребят, которые еще тогда, 11 лет назад, выбрали друг друга и выбирают каждый день до сих пор», — рассказала Зоя Новикова, руководитель VK Fest.

Фестиваль в 2026 году состоится 4 и 5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля — в Нижнем Новгороде, 18 и 19 июля — в Москве. Ранее организаторы объявили участников на электронной сцене «Радио Рекорд».