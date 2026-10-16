Верующим напомнили традиции и запреты на Ерофеев день 17 октября

Православные 17 октября вспоминают священномученика Иерофея Афинского, а в народном календаре эта дата известна как Ерофеев день. О связанных с праздником обычаях и запретах напомнила Общественная Служба Новостей .

Считалось, что с Ерофея усиливаются холода и начинается поворот к зиме. В старину дату также называли Проводами лешего: люди верили, что в лесу буйствует нечистая сила, поэтому избегали походов в чащу. Для защиты дома развешивали связки чеснока и лука.

В этот день не советовали общаться с незнакомцами, тяжело работать, шуметь и играть свадьбы. Хозяйки настаивали травы для традиционного напитка «Ерофеич». Согласно приметам, красный закат 17 октября сулит похолодание, а выпавший в праздник первый снег — морозную зиму.