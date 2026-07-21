Верующие 21 июля отметят обретение Казанской иконы Божией Матери

Во вторник, 21 июля, православные верующие отмечают обретение Казанской иконы Божией Матери. Этот образ имеет богатую историю, связанную с исцелениями и защитой, сообщило ОТР .

Согласно преданию, икона была обретена в 1579 году в Казани девочкой Матронушкой. Богородица указала ей место, где спрятан образ. Икона стала символом исцеления и процветания города.

Казанская икона Божией Матери помогала людям избавиться от тяжелых болезней, семейных неурядиц и других проблем. В православии ее считают скорой помощницей и заступницей.

Профессор Наталия Фоминых рассказала, что с момента первого чуда, когда прозрел нищий Иосиф, случилось больше сотни случаев возвращения зрения. Все они записаны в книге свидетельств чудес Казанской иконы Божией Матери.

Подлинная Казанская икона Божией Матери считается утраченной. Однако ее чудотворный и старинный список, обретенный в 2023 году, хранится в Казанском соборе на Красной площади в Москве.