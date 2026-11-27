На одной сцене XXXI церемонии «Золотого Граммофона Русского Радио» встретятся два звездных дуэта: Филипп Киркоров и обладательница титула «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева, а также Регина Тодоренко и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Помогать им будет голос «Русского Радио», ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» Антон Юрьев.

Церемония состоится уже 5 декабря на «ВТБ Арене» — до нее остается меньше месяца. На сцену выйдут исполнители, чьи песни признаны лучшими по итогам 2026 года.

Для Киркорова, Тодоренко, Пригожина и Юрьева это уже знакомая миссия — они вели церемонию и в прошлом году. Для Алексеевой выход на сцену «Золотого Граммофона» станет первым таким опытом.

В этом году лучшие композиции впервые выбирают по обновленным правилам. «Русское Радио» учло результаты эфирного хит-парада, диджитал-аналитику собственных платформ, голосование артистов за коллег, а также мнения фан-сообществ и тех, кто купил билет на церемонию. Такой многоступенчатый отбор делает премию объективнее и значимее для каждого артиста.

Зрителей ждут неожиданные творческие коллаборации, живое общение, яркие шутки и главные музыкальные хиты года. Организаторы обещают, что XXXI церемония станет не просто награждением, а большим праздником российской музыки, который объединит любимых артистов, знаковые песни и миллионы поклонников.