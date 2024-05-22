Вдова актера Михаила Пуговкина умерла в Москве

Вдова актера Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла на 82-м году жизни

В Москве 20 мая скончалась Ирина Константиновна Пуговкина-Лаврова, вдова знаменитого актера Михаила Пуговкина. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель общественной палаты Республики Крым Алена Плакида.

Пуговкина-Лаврова долгое время боролась с сахарным диабетом. По словам Плакиды, они последний раз говорили в марте, и здоровье у вдовы актера тогда было нестабильным.

Утром 20 мая ее состояние ухудшилось: артериальное давление выросло, на фоне диабета это стало критичным.

«Внук ее отвез в больницу. Она находилась в медикаментозном сне», — рассказала Плакида.

До последнего времени вдова занималась сохранением памяти о своем супруге. Личные средства женщины шли на реставрацию и уход за мемориалами, включая восстановление украденной памятной доски у памятника в Ялте.

«В прошлом году памятную доску мы открыли в день 100-летнего юбилея актера. Но Ирина Константиновна уже не смогла приехать по состоянию здоровья», — вспомнила собеседница агентства.