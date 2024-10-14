«В знак протеста». Актер театра в Пятигорске объявил голодовку из-за недопуска к работе

Оперный певец Пятигорского театра оперетты Алексей Яковлев голодает восьмые сутки из-за конфликта с руководством и запрета выступать на сцене. Об этом артист рассказал в комментарии 360.ru.

По его словам, в сентябре 2023 года произошел конфликт между артистами и администрацией культурного учреждения. Сотрудники направили письмо в Минкультуры Ставропольского края, где изложили недочеты в работе руководства в художественной части. Артисты выразили свою позицию честно и открыто. Комиссия министерства предложила мирно урегулировать вопрос.

«Однако после отъезда комиссии была назначена так называемая аттестация. <…> Итогом всего этого конфликта стало увольнение „по собственному желанию“», — поделился Яковлев.

Ему самому администрация начала один за другим «лепить» выговоры, которые артист обжаловал в суде. Все решения инстанции были в пользу певца.

«Меня восстановили на работу, мне платят зарплату, но при этом меня не выпускают ни в одном спектакле. Мне запретили участвовать в репетициях, запретили участвовать в спектаклях, запретили репетировать с актерами. <…> Фактически меня лишили работы вот таким способом», — пожаловался Яковлев.

Артист заявил, что пошел на голодовку в знак протеста из-за неисполнения закона и условий трудового договора. Администрация не пошла навстречу певцу.

«Сегодня уже восьмой день, как я на голодовке. Я с водой, не сухая голодовка. Я написал в вышестоящие всякие инстанции, оповестил об этом поликлинику, главврача. Ведусь я под наблюдением врачей. То есть они меня регулярно проверяют, берут анализы. Но на данный момент пока решения никакого не произошло. <…> Голодовка в знак протеста. <…> Я уже похудел на шесть килограммов», — заключил артист.

Ранее певец Эдуард Шарлот* объявил голодовку. Это произошло из-за сломанного радио в камере СИЗО.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.