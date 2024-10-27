Бастрыкин трижды запросил доклад по смерти мужчины в магнитогорском СИЗО

Жена скончавшегося в СИЗО в Магнитогорске мужчины пожаловалась в Следком. Председатель СКР Александр Бастрыкин в очередной раз запросил доклад по этому делу, сообщила пресс-служба следственного органа.

Заключенный пожаловался на самочувствие в декабре прошлого года и в январе прошел обследование. Через несколько дней врачи провели ему операцию, но мужчина умер. Судебно-медицинская экспертиза показала многочисленные травмы на его теле. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело, и Бастрыкин дважды поручил доложить о его расследовании — в апреле и январе.

На этот раз жена покойного обратилась в главк через соцсети. Она пожаловалась на ход расследования смерти супруга. Бастрыкин вновь заинтересовался этим делом.

«Председатель Следственного комитета <…> затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела», — сообщила пресс-служба.

Бастрыкин также взял на контроль проверку по происшествию в Озерске. Коммунальщики не до конца закрыли канализационный люк, и девочка упала в колодец.