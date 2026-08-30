В усадьбе Архангельское исполнили музыку Прокофьева на фоне AI-скульптур

В музее-заповеднике «Архангельское» прошел необычный концерт: на сцене прозвучали известные работы композитора Сергея Прокофьева. Музыка исполнялась на фоне аудиореактивных AI-скульптур, которые реагировали на музыку и с помощью нейросетей оживляли музейные шедевры.

Проект «Прокофьев 135. Эпос и миф» подготовили в честь юбилея великого русского композитора. Концерт исполнили оркестр и хор, но классическую музыку дополнили синтезатор и ожившие на огромном экране скульптуры музея-заповедника.

Программу подготовил Никола Мельников — композитор-неоклассик, пианист. Он признался, что для написания музыки практически не использует искусственный интеллект, но задействует его для создания визуальных эффектов, декораций и концепций.

Гендиректор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова отметила, что голоса птиц прекрасно дополняли необычное шоу.

«Интересно соединять разные формы и смотреть, что из этого получается», — заключила она.