В центре Волгограда открыли сквер и памятник режиссеру Станиславу Говорухину

В центре Волгограда открыли сквер имени режиссера и народного артиста России Станислава Говорухина, в котором разместили посвященный ему памятник. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

На открытии памятника присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор области Андрей Бочаров. Памятник установили на бульваре проспекта имени Ленина. В сквере также разместили несколько скульптурных групп, относящихся к его кинотворчеству. В их числе молодой сотрудник МУРа Володя Шарапов и Робинзон Крузо.

«Он видел глубину России, умел показать ее в своих работах. Чувство справедливости, любовь к Родине — это все неотъемлемая часть его фильмов, выражение его гражданской позиции, которую он через искусство нес людям», — сказал Володин.

Бочаров добавил, что ему посчастливилось жить и работать, общаться и дружить с Говорухиным. Он уверен, что сквер его имени станет любимым у жителей города, особенно у молодежи.

Говорухин прожил удивительную жизнь, в которой хватало тайн. Сын репрессированного казачьего офицера дебютировал в кино с «Вертикалью», в которую заманил и «заразил» любовью к горам Владимира Высоцкого.