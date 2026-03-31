Влюбчивый и гениальный. Станислав Говорухин: он мог стать президентом — какие тайны скрывал режиссер?

СССР

Кино

Режиссер

Депутаты

Фильмы

Актеры

Телевидение

Станислав Говорухин оставил после себя не только великие фильмы, но и шлейф неразгаданных тайн, от которых мороз идет по коже. Смерть сына, странный пожар, где погибла его вдова, шокирующие обвинения от юной журналистки. О каких «особенных» методах работы Говорухина с актрисами шептали в Одессе, почему его слова об Украине поразили и что еще скрыл великий режиссер?

В тени лагерей Судьба Станислава Говорухина с самого начала напоминала черно-белую киноленту, пропитанную горечью и запахом пороха. Он родился в 1936 году в городке Березники, когда над страной уже сгущались тучи «красного террора». Отца Говорухина, казачьего офицера, репрессировали. Матери пришлось тянуть детей в одиночку. «Почти все свое детство и юность я прожил в бараках. Было два счастливых года в маленьком городишке на Волге, а потом опять большой город, бараки», — вспоминал артист. После школы будущий режиссер пошел в геологи, но недра земли интересовали его меньше, чем человеческие души. Проработав всего год, он бросился в пучину медиа и довольно быстро стал одним из создателей стиля Казанской студии телевидения. Только в 1966 году Говорухин окончил режиссерский факультет ВГИКа. Впереди его ждет «черноморский Голливуд». Штурм «Вертикали» В кино Говорухин дебютировал триумфально. В 1967 году на экраны вышла «Вертикаль» — фильм, ставший манифестом поколения шестидесятников. Говорухин, сам влюбленный в горы, не признавал фальши. Он заставил актеров жить жизнью альпинистов, чувствовать холод камня и разреженный воздух высоты. Позднее режиссер рассказывал, что изначальный сценарий «Вертикали» оказался ужасным, переделывать его пришлось на ходу.

Фото: РИА «Новости»

«Если бы не счастливая идея пригласить и заразить любовью к горам Высоцкого <…> ничего бы из нашей лабуды не получилось, и никогда бы нам не стать режиссерами», — вспоминал артист. Производство фильма велось «черноморским Голливудом», Одесской киностудией. Здесь режиссер снял почти все свои ранние шедевры. От Робинзона до «Десяти негритят» Говорухин обладал редким даром: умел делать массовое кино интеллектуальным. Каждый его фильм становился событием. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» получились настоящим всесоюзным хитом. Более поздние «Десять негритят» отличались уникальной атмосферой, «Приключения Тома Сойера» превратились в приключенческую классику для миллионов советских детей. В 1999 году Говорухин выпустил «Ворошиловского стрелка», картину тепло встретили зрители. «Очень жаль было стариков, у которых все отняли: честь, достоинство, все их сбережения. За героя, человека, который может отстоять свое достоинство, я и ухватился», — так описывал Говорухин фильм.

Фото: РИА «Новости»

Тайны «Место встречи изменить нельзя» Главный детективный сериал СССР снимался не без приключений. Роль Жеглова писалась специально под Высоцкого. Но в первый же день съемок Марина Влади попросила Говорухина отпустить Высоцкого со съемок. Певец присоединился к разговору и заявил, что осталось ему мало и он не хочет тратить год жизни на роль. Режиссеру удалось переубедить артиста. Переделали весь график, Высоцкий постоянно уезжал на гастроли. На площадке царило напряжение. Владимир Конкин (Шарапов) чувствовал себя чужаком. Братьям Вайнерам актер не нравился. Высоцкий и Садальский постоянно его задирали, но Говорухин видел в этом пользу для дела: конфликт между Жегловым и Шараповым на экране питался реальным напряжением между актерами. Несмотря на всенародную любовь, фильм при жизни Высоцкого не получил ни одной премии.

Фото: РИА «Новости»

Говорухин мог стать президентом? Свои политические предпочтения Говорухин менял как перчатки. В 1990-х он был главным обличителем советского прошлого. Его фильм «Так жить нельзя» распинал СССР как рассадник нищеты, пороков, кризиса государственности и роста преступности. Следующая часть трилогии, «Россия, которую мы потеряли», воспевала уже дореволюционную страну. Однако на президентских выборах 1996 года Говорухин внезапно поддержал коммуниста Геннадия Зюганова. Критики заговорили о «некотором ревизионизме» в позициях режиссера, а тот и сам серьезно увлекся политикой. Впервые депутатом Госдумы Говорухина выбрали в 1993 году. Уже в 2000-м году он решил стать президентом и получил 0,44% голосов, победил Владимир Путин. Режиссер воспринял поражение болезненно. Победу Путина он объяснял некой психологией народа. Со временем риторика мэтра изменилась. В 2011 году он уже предложил Путину вновь выдвинуться в президенты, а затем и возглавил его предвыборный штаб.

Фото: РИА «Новости»

Кошмар Станислава Говорухина Сына подарила Говорухину первая жена, актриса Юнона Карева. Режиссер был слишком занят собой, чтобы заниматься воспитанием, но и без этого Сергей Говорухин вырос человеком со стальным стержнем. Он стал военным журналистом, прошел через самые страшные горячие точки: Афганистан, Таджикистан и Югославию, лишился ноги в Чечне. С отцом он почти не общался. В 2011 году у Сергея Говорухина произошел инсульт. Режиссер тут же приехал в клинику и оставался там до последнего вздоха сына. Музы маэстро. Кого любил Говорухин? Главной слабостью Говорухина была женская красота. Второй брак (артист женился на Галине Сапожниковой), не мешал ему заглядываться на других дам. Самым громким стал роман со Светланой Ходченковой. Говорухин сделал ее звездой фильма «Благословите женщину». Поговаривали, что ради артистки режиссер хотел покинуть семью. В кулуарах шептались и о его отношениях с Анной Горшковой — она также получила роль в фильме Говорухина. Косо поглядывали на режиссера и после «Ассы»: слишком нежно он смотрел на Татьяну Друбич, музу и жену Сергея Соловьева.

Фото: РИА «Новости»

Позднее новой пассией мэтра стала юная Елена Дудина, актриса театра. Со временем актриса снялась в нескольких запоминающихся ролях.

Скандал в Чебоксарах В 2018 году репутация Говорухина получила болезненный удар. Журналистка из Чувашии Дарья Комарова обвинила режиссера в домогательствах. Комарова утверждала, что Станислав Говорухин делал ей недвусмысленные предложения и даже обещал роли в кино в обмен на близость. Она описывала его как «шустрого такого дедка в шляпе и с трубкой», который вел себя развязно и самоуверенно. Журналистка уверяла, что режиссер требовал от нее «снять колготки», а затем еще и шантажировал. Коллеги режиссера бросились на его защиту, называя обвинения ложью и попыткой хайпа. Сам Говорухин в беседе с kp.ru фактически отказался от комментариев. «Не надо на эту чушь внимание обращать. Я ничего комментировать не буду, еще не хватало!» — сказал режиссер.

Фото: РИА «Новости»

Кем Говорухин считал украинцев В 2014 году Станислав Говорухин одним из первых российских деятелей культуры подписал открытое обращение в поддержку референдума по Крыму. «Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал», — позднее объяснял свою позицию режиссер. В интервью aif.ru Станислав Говорухин пессимистично отзывался о возможности восстановлении отношений с Украиной.

Мы поссорились с Украиной на всю жизнь <…> Может, через сто лет и помиримся, если Земля еще будет существовать. <…> А Одесса, я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ — одесситы. Я их хорошо знаю. Станислав Говорухин

В 2014 году в Таллине Говорухин и его коллеги столкнулись в отеле с украинскими активистами. Те засыпали режиссера политическими лозунгами, но получили весьма жесткий ответ. Потасовка на летней террасе отеля закончилась вызовом полиции. Утверждалось, что режиссер и его группа избили оппонентов. Сам Говорухин позже представлял ситуацию как провокацию со стороны «разъяренных националистов», напавших на пожилого человека. Мистическая смерть вдовы Говорухина Смерть Станислава Говорухина в 2018 году не стала неожиданностью, режиссер долго болел. Последние дни он провел в санатории «Барвиха». Похоронили прославленного режиссера на Новодевичьем кладбище, притом с воинскими почестями. Вдова Говорухина признавалась, что не стала исполнять последнюю волю мужа — тот хотел кремацию. Четыре года спустя в поселке Крекшино, сгорел дом Говорухина. В огне погибла и его вдова. Склонные к мистическому мышлению коллеги по цеху какое-то время шептались, мол Говорухин пришел за ней, чтобы напомнить свою последнюю просьбу.