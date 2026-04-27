В суперфинале шоу «Маска» определили победителя

Победителя седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ назвали в Государственном Кремлевском дворце. Главную интригу финала раскрыли только после нескольких громких разоблачений.

До суперфинала дошли Жираф, Бобер и Сурикат, а в начале выпуска маску сняла Лягушка. В этом образе скрывалась актриса Александра Урсуляк. Следующим жюри раскрыло Суриката — им оказался певец Кирилл Астапов, известный как SOCRAT.

В решающей дуэли остались Бобер и Жираф. Судьи решили снять маску с Бобра. Под ней оказался артист Дмитрий Журавлев.

«Я первый догадался! Ты великолепный, роскошный», — заявил певец Филипп Киркоров.

Победа досталась Жирафу. Члены жюри единогласно решили, что под этой маской выступала певица Полина Гагарина, и не ошиблись.

«Полиночка, это было просто феноменально!» — заявила певица Валерия.

Гагарина поблагодарила жюри и призналась, что Жираф стал для нее образом мечты и альтер-эго.

Но этот сезон шоу зрители наверняка запомнят не только победой Жирафа. Интригу в нем держали до последнего, а 11-й выпуск добавил проекту яркости благодаря борьбе за финал и появлению на сцене двух гостевых масок.