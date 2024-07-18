В «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента

Зрители обратили внимание на несколько киноляпов в комедии «Джентльмены удачи», вышедшей в прокат СССР в 1971 году. Несовпадения коснулись татуировок на руке бандита Доцента, роль которого исполнил Евгений Леонов, сообщили журналисты РБК .

Леонову на съемках наносили на тело временные изображения. Когда они стирались, их приходилось дорисовывать, поэтому в ряде эпизодов татуировки не совпадают.

В сцене заселения в гостиницу на плече лже-Доцента можно увидеть изображение лампочки, направленной вниз. А когда он чуть позже общается с заведующей детским садом, лампочка смотрит наверх. В эпизоде, где Трошкин приобщает своих подопечных к здоровому образу жизни, татуировок на его теле почти нет.

Ранее зрители разглядели неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе расстегивался и застегивался коричневый пиджак.