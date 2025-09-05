В Севастополе при строительстве повредили объект археологического наследия

В Севастополе во время земляных работ с использованием тяжелой строительной техники повредили археологический памятник «Усадьба с винодельней». Там оказалась уничтожена часть культурного слоя площадью более 260 квадратных метров, сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, хозяйка участка — жительница Красноярского края — знала, что земля находится в границах объекта археологического наследия и что любые работы должны проводиться только после историко-культурной экспертизы. Несмотря на это, она начала копать без разрешения.

«Усадьба с винодельней» датируется IV веком до нашей эры — I веком нашей эры и имеет статус памятника федерального значения. Эксперты оценили ущерб в более чем 1,5 миллиона рублей — именно столько потребуется на спасательные археологические работы.

Против владелицы возбудили уголовное дело по статье о повреждении объекта археологического наследия. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее купивший участок земли в Севастополе уроженец Челябинска также повредил объект археологического наследия «Василядя балка» VIII-X века.