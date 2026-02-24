В Санкт-Петербурге началось прощание с вокалистом группы Shortparis

Прощание с вокалистом группы Shortparis Николаем Комягиным, скоропостижно умершим в 39 лет, началось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «78» .

Музыканта отпевают в соборе Феодоровской иконы Божией Матери, а похоронят на Смоленском кладбище. Проститься с ним пришли не только родные и друзья, но и поклонники творчества.

Комягин ушел из жизни 20 февраля. По словам телеведущей Ксении Собчак, знакомой с артистом, ему стало плохо после тренировки по боксу.

Музыкант родился 31 января 1987 года в Новокузнецке. Получив образование искусствоведа, переехал вместе с друзьями в Санкт-Петербург, где создал группу. Кроме того, он играл в кино, писал для него музыку и читал лекции об искусстве.