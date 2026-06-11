Современные библиотеки в России все чаще становятся местами притяжения для людей, рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в беседе с НСН . Он подчеркнул, что интерес к этим учреждениям уже не ограничивается только получением книг.

По словам Дуды, после модернизации библиотеки предлагают посетителям современные пространства, организуют мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми.

«Люди приходят в том числе и за общением», — цитирует директора РГБ RT.

Он отметил, что россияне активно сдают книги в библиотеки. Он посоветовал не ориентироваться на общие рекомендации, а обратиться к руководителю ближайшего библиотечного учреждения, чтобы узнать, каких изданий сейчас не хватает.