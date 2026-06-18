В Петербурге прошло открытие выставки о развитии троллейбусного транспорта

В Санкт-Петербурге начала работу выставка «Вехи троллейбусной истории», которая показывает эволюцию городского электротранспорта. На экспозиции представлены модели от первых ленинградских троллейбусов до современных, написал «Петроград» .

На площадке Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» в Петербурге открылась выставка, разделенная на три блока. Первый блок посвящен периоду становления троллейбусного движения в Ленинграде. Центральным экспонатом стал ЯТБ-1 — один из первых троллейбусов, который вышел на городские маршруты в 1936 году. Сегодня это единственный сохранившийся в мире экземпляр.

Эпоху 1970–1980-х годов представляет троллейбус ЗиУ-9, который был одним из самых узнаваемых видов советского общественного транспорта. Современный этап развития отрасли демонстрирует троллейбус «Синара» с увеличенным автономным ходом. Он способен преодолевать до 30 километров без подключения к контактной сети.