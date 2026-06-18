В Петербурге прошло открытие выставки о развитии троллейбусного транспорта
В Санкт-Петербурге начала работу выставка «Вехи троллейбусной истории», которая показывает эволюцию городского электротранспорта. На экспозиции представлены модели от первых ленинградских троллейбусов до современных, написал «Петроград».
На площадке Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» в Петербурге открылась выставка, разделенная на три блока. Первый блок посвящен периоду становления троллейбусного движения в Ленинграде. Центральным экспонатом стал ЯТБ-1 — один из первых троллейбусов, который вышел на городские маршруты в 1936 году. Сегодня это единственный сохранившийся в мире экземпляр.
Эпоху 1970–1980-х годов представляет троллейбус ЗиУ-9, который был одним из самых узнаваемых видов советского общественного транспорта. Современный этап развития отрасли демонстрирует троллейбус «Синара» с увеличенным автономным ходом. Он способен преодолевать до 30 километров без подключения к контактной сети.