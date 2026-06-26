В Пермском крае начали съемки фильмов по маршрутам, разработанным местными жителями

В Пермском крае проходят съемки фильмов по маршрутам, разработанным местными жителями в рамках конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Об этом рассказал сайт properm.ru .

Проекты основаны на авторских экскурсиях школьников и педагогов, ставших победителями конкурса Законодательного Собрания региона. Фильмы знакомят зрителей с историей, культурой и природными достопримечательностями Прикамья.

В этом году участники предлагают маршруты, посвященные культуре прикамских марийцев, родовому имению семьи Дягилевых и литературным местам Нижней Курьи. Например, маршрут «Голос мари» расскажет о культуре марийцев, а экскурсия «Бикбарда — сердце семьи Дягилевых» пройдет по местам, связанным с Сергеем Дягилевым. Также будет представлен фильм о микрорайоне Нижняя Курья, где снимался роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил».

Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих отметил, что проект позволяет школьникам почувствовать себя исследователями родного края, подчеркивая важность живого отношения к истории и культуре.