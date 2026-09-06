В Общемосковском крестном ходе приняли участие 100 тысяч человек

В Общемосковском крестном ходе от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря принимают участие около 100 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в «Максе».

Верующие идут шесть с половиной километров по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем по Хамовническому Валу.

Во главе молитвенного шествия идет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отслуживший перед началом церемонии Божественную литургию. Рядом с ним несут святыни: ковчег с мощами святого князя Димитрия Донского, иконы Смоленской Божией Матери и Всех святых Московских.

Подробнее об крестном ходе — в материале 360.ru.