Патриарх Кирилл начал литургию перед Общемосковским крестным ходом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал литургию в храме Христа Спасителя, после богослужения начнется Общемосковский крестный ход. Об этом сообщил ТАСС .

Во главе молитвенного шествия пронесут ковчег с недавно обретенными мощами святого князя Димитрия Донского и другие особо почитаемые святыни. Это будут иконы Смоленской Божией Матери и Всех святых Московских.

Верующие пройдут около шести километров по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем свернут на Хамовнический вал. Завершится крестный ход у Новодевичьего монастыря. Шествие займет от полутора до двух часов.

Подробнее об Общемосковском крестном ходе — в материале 360.ru.