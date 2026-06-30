В Нижегородском кремле вскрыли замурованную 200 лет назад Белую башню

В Нижегородском кремле начались работы по раскрытию исторической Белой башни, замурованной около двух столетий назад. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.
Сейчас обеспечен доступ во внутренние помещения сооружения, где активно ведутся очистка и вывоз строительного мусора. Это первоочередная мера для последующего детального обследования состояния памятника.
Ранее заведующий музеем Степан Петушин анонсировал проект, подчеркнув научный интерес к изучению содержимого «распаковываемой» башни.
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