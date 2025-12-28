В Национальном центре «Россия» состоялась премьера спектакля «Морозко»

В Национальном центре «Россия» состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко» — современной интерпретации знаменитой сказки. В ней классический сюжет переплетается с актуальными современными темами. На премьере побывала съемочная 360.ru.

Знакомая с детства история предстала в неожиданном формате: традиционная сказка зазвучала в ритме сегодняшнего дня, сохранив при этом свое культурное ядро.

«Это наша традиция, это наша культура, это наш род, это наши предки. У нас есть и указ президента, по которому создан Национальный центр России. И одна из целей — это соблюдать и давать будущее нашим традициям» — рассказала заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина.

По сюжету спектакля герои оказываются в мире, где семейное тепло вытеснено холодным светом экранов. Чтобы снова услышать друг друга, им приходится пройти через череду сказочных испытаний — метель, лед и страх одиночества. Только искренность и доброта способны растопить этот холод. Идея «Морозко» принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который предложил поставить новогодний спектакль в Национальном центре «Россия».

«Хотелось чего-то нашего, такого традиционного, то, что у нас в ДНК, и то, что сам любил в детстве. И вот так вот буквально листая, ходя даже в книжном магазине, я увидел „Морозко“, потом пересмотрел наш знаменитый фильм, сказку. Обратился к Анастасии Викторовне в НЦР, предложил сделать такую ожившую книгу. Но при этом, естественно, мы понимали, что время изменилось» — резюмировал Игорь Цвирко.

Режиссер Чулпан Пиотровская выстроила спектакль как органичное соединение жанров: балетная хореография сменяется народной песней, оперное звучание — современной пластикой и музыкальными ритмами.