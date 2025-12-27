В Национальном центре «Россия» представили спектакль «Морозко». Это современное прочтение знаменитой русской сказки, в котором классический балет и народный фольклор смешали с оперой и цифровыми технологиями. Постановку уже назвали главной в этом сезоне — на сцену вышли звезды Большого театра, «Бурановские бабушки» и ведущие артисты страны.

В центре сюжета — обычная семья, которая забыла о старой доброй традиции устраивать домашние праздники из-за смартфонов и гаджетов. Чтобы снова стать близкими, герои отправляются в путешествие по миру сказок, где их ждут испытания и новогоднее чудо.

Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина напомнила, что Национальный центр Россия создан по распоряжению российского лидера Владимира Путина.

«Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль — это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку „Морозко“. <…> На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», — объяснила Анастасия Звягина.

Сценарий писали с опорой на исследования знаменитого фольклориста Владимира Проппа, поэтому история развивается по всем законам классической русской традиции.

Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко.