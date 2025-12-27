От балета до оперы: почему вся Москва говорит о новой версии «Морозко» в Национальном центре «Россия»
В Национальном центре «Россия» показали «Морозко» со спецэффектами будущего
В Национальном центре «Россия» представили спектакль «Морозко». Это современное прочтение знаменитой русской сказки, в котором классический балет и народный фольклор смешали с оперой и цифровыми технологиями. Постановку уже назвали главной в этом сезоне — на сцену вышли звезды Большого театра, «Бурановские бабушки» и ведущие артисты страны.
В центре сюжета — обычная семья, которая забыла о старой доброй традиции устраивать домашние праздники из-за смартфонов и гаджетов. Чтобы снова стать близкими, герои отправляются в путешествие по миру сказок, где их ждут испытания и новогоднее чудо.
Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина напомнила, что Национальный центр Россия создан по распоряжению российского лидера Владимира Путина.
«Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль — это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку „Морозко“. <…> На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», — объяснила Анастасия Звягина.
Сценарий писали с опорой на исследования знаменитого фольклориста Владимира Проппа, поэтому история развивается по всем законам классической русской традиции.
Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко.
В прошлом году в Национальном центре «Россия» я исполнил роль Принца в спектакле «Щелкунчик». На эту постановку пришла моя племянница, которой тогда было четыре годика. Она осталась в полном восторге, и мне захотелось создать что-то совершенно новое, но близкое нам из детства. Я вспомнил о «Морозко» и предложил идею новогодней постановки Национальному центру «Россия».
Игорь Цвирко
Спектакль собрал по-настоящему звездный состав. Героев на сцене воплотили примы Большого театра и «Кремлевского балета». К работе привлекли солистов Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.
Кроме того, участвовали в постановке актеры театра «У Никитских ворот» и знаменитого Театра Вахтангова. Музыкальную поддержку оказал один из главных фольклорных коллективов страны, «Бурановские бабушки».
Режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская отметила, что в постановке удалось найти идеальный баланс между живым искусством и спецэффектами.
«Спектакль многогранный, разный по темпу и наполнению, что делает его уникальным. Каждый взрослый найдет для себя что-то свое, а каждому ребенку достанется кусочек счастья. Когда все соединяется в единой декорации „Морозко“, зрители уходят с хорошим новогодним настроением», — отметила режиссер.
Увидеть «Морозко» можно 28 и 30 декабря, а также в январские праздники — с 6 по 11 число. Финальный показ пройдет 14 января. Для посещения нужно заранее записаться на сайте russia.ru.