В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Ножкиным

В Москве в Нижнем храме Храма Христа Спасителя завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В 10:30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя началась церемония прощания с артистом. Проводить его в последний путь пришли десятки людей — товарищи, коллеги по цеху, близкие и поклонники.

Актер умер в понедельник в возрасте 89 лет. Его невестка Лидия Ножкина рассказала, что в последние дни он отказывался от еды и воды, скончался дома у нее на руках.

Коллеги Ножкина назвали символичным, что земной путь артиста закончился именно в День памяти и скорби — годовщину ВОВ.

Актер особенно запомнился зрителям благодаря работам в культовых советских фильмах. Среди его наиболее известных проектов — «Ошибка резидента», эпопея «Освобождение», а также исторические ленты «Юность Петра» и «В начале славных дел».