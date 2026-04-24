В Москве продлили работу выставки о Жириновском в Манеже

Работу выставки «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» продлили еще на один день. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Решение объяснили большим количеством обращений от посетителей, которые не успели ознакомиться с выставкой. Интерес к ней превысил самые смелые ожидания.

Среди экспонатов там представили редкие свидетельства разных этапов политической биографии Жириновского — от архивных бумаг и снимков до материалов, связанных с его работой в парламенте и руководством одной из старейших партий России.

Дополнительно экспозицию можно посетить 25 апреля с 10:00 до 16:00. Вход для гостей остался свободным.

Ранее выставку к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского посетил президент России Владимир Путин. Экскурсию для него провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.