В Москве билеты в цирк-шапито выставили на продажу за миллиард рублей

В Москве в одном из онлайн-сервисов по продаже билетов появилось предложение приобрести билеты в цирк-шапито за миллиард рублей. Как сообщило Ura.ru , речь идет о представлении «Приключения Бабы-Яги в цирке».

На интерактивной схеме осталось всего четыре свободных места в четвертом ряду сектора B. Стоимость каждого билета составляет миллиард рублей, а сервис обещает кешбэк до 15%. Представление должно было начаться 31 января в 19:00.

В других сервисах средняя цена на новогодние цирковые программы варьируется в пределах 1500 рублей.

В декабре 2025-го впервые прошел аукцион на лучшие места в партере на балет «Щелкунчик», где четыре билета продали более чем за миллион рублей. Руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе критиковал излишний ажиотаж вокруг стоимости билетов на новогодние спектакли.

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов на возмущения по поводу стоимости билетов на «Щелкунчик» ответил фразой «не нравится — не ходите».