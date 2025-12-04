В «Москвариуме» стартует новый сезон новогоднего шоу «Кощей»

Это масштабное представление обещает стать настоящим праздником для всей семьи и продлится с 13 декабря по 18 января. Зрители увидят волшебную историю с героями, знакомыми с детства: Кощеем, Бабой-Ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом.

Зрителей ждет современная сказка, сочетающая элементы иммерсивного театра и шоу морских животных. Для полного погружения в атмосферу волшебства было создано более 300 авторских костюмов и масок.

Главной особенностью постановки станут уникальные спецэффекты, возможные только на водкой сцене. Гости увидят завораживающий водный занавес, танцующие фонтаны и головокружительные трюки, исполняемые прямо на воде и в воздухе.