В «Москвариуме» стартует новый сезон новогоднего шоу «Кощей»
Это масштабное представление обещает стать настоящим праздником для всей семьи и продлится с 13 декабря по 18 января. Зрители увидят волшебную историю с героями, знакомыми с детства: Кощеем, Бабой-Ягой, Снегурочкой и Дедом Морозом.
Зрителей ждет современная сказка, сочетающая элементы иммерсивного театра и шоу морских животных. Для полного погружения в атмосферу волшебства было создано более 300 авторских костюмов и масок.
Главной особенностью постановки станут уникальные спецэффекты, возможные только на водкой сцене. Гости увидят завораживающий водный занавес, танцующие фонтаны и головокружительные трюки, исполняемые прямо на воде и в воздухе.
В шоу заняты более 100 артистов разных жанров: акробаты, воздушные гимнасты, мастера синхронного плавания и звезды мюзиклов, которые вживую исполнят все вокальные партии. И, конечно, главные участники представления — морские обитатели «Москвариума». Музыкальную основу шоу составят оригинальные композиции, созданные специально для постановки композитором Октаем Нуруллаевым.
Возрастное ограничение шоу — 0+
Продолжительность программы составляет 1 час 30 минут.
