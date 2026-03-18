В Минкультуры рассказали, как российский кинематограф выстоял перед санкциями

Кинозалы собирают полные залы, российский кинематограф успешно выстоял в период западных санкций. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал заместитель министра культуры России Андрей Малышев.

«Несмотря на совершенно несправедливые санкции со стороны вражеских западных сил, российский кинематограф не просто выстоял — в наших кинотеатрах у нас полные залы. Более 70% российских граждан смотрят сегодня российские, отечественные фильмы», — отметил замминистра.

Малышев заявил, что сейчас российские киноленты значительно лучше, чем многие западные. Он заявил, что были сомнения по поводу развития индустрии кино в условиях внешнего давления, но российские кинематографисты справились с задачей.

Замминистра также указал на развитие сотрудничества с белорусскими коллегами — заключены соглашения о совместном кинопроизводстве. В Белоруссии в рамках Дней культуры России состоятся Дни российского кино, где покажут лучшие новинки отечественного кинематографа.

В Москве в четь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией покажут девять документальных фильмов про полуостров. Картины посвящены природе, культуре и выдающимся людям региона.