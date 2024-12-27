В «Лужниках» покажут семейное шоу «Богатыри» по мотивам древнерусских сказок

На сцене впервые встретятся северный, кавказский, славянский и алтайский богатыри, они объединятся ради подвига. Соловей-Разбойник заговорит голосом Ивана Охлобыстина, а главного злодея будет играть финалист шоу «Титаны» Владимир Вострецов.

Знаменитую композицию «Богатырская наша сила», для шоу лично предоставила ее автор Александра Пахмутова.

В этнической аранжировке на представлении также прозвучат песни «От Волги и до Енисея» группы «Любэ», «Колечко» «Иванушек Интернешнл» и «Рыбка» группы «Фабрика». А сказочная птица Гамаюн исполнит хит Мирави — «Воля».

В финале гостей ждут новогодняя ярмарка, народные гуляния и поздравление с Новым годом от Деда Мороза.