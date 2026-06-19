В Кузбассе к реестру памятников истории и культуры добавили Дом техники угольщиков треста «Куйбышевуголь»

Власти Кузбасса приняли решение сохранить промышленный объект, имеющий культурную ценность. В единый государственный реестр памятников истории и культуры внесли «Дом техники угольщиков треста „Куйбышевуголь“», написал сайт sibdepo.ru.
Это здание конца 1930-х годов, расположенное в Новокузнецке по адресу улица Карла Маркса, дом 6.
Теперь «Дом техники угольщиков» получил статус объекта культурного наследия местного значения как яркий образец архитектуры советского периода. Соответствующий документ появился на сайте областной администрации.
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