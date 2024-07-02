В комедии Гайдая «Спортлото-82» нашли два киноляпа

Одна из ошибок закралась в сцену, где контрабандист Степан, роль которого исполнил Михаил Кокшенов, преследует Костю, чтобы узнать, где живет главный герой. В первом кадре Костя решил выпить воды и остановился у третьего автомата с газировкой, а в следующую секунду он уже стоит у первого автомата.

Другой ляп связан со сценой, где Степан зарывается в песок, чтобы украсть выигрышный лотерейный билет из палатки Тани. В первом кадре он делает это на высоком морском берегу у самого обрыва. А в следующем — продолжает закапываться на равнинной местности.

Ранее ошибку заметили в новогодней музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга. Метаморфозы происходят с прической главной героини Алены, которую сыграла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее длинная коса, потом короткие волосы, затем они снова волшебным образом отрастают и укорачиваются.