В комедии Гайдая «Спортлото-82» нашли два киноляпа

Фото: РИА «Новости»

Внимательные зрители нашли два киноляпа в легендарном фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82». Об этом написал портал SevastopolMedia.

Одна из ошибок закралась в сцену, где контрабандист Степан, роль которого исполнил Михаил Кокшенов, преследует Костю, чтобы узнать, где живет главный герой. В первом кадре Костя решил выпить воды и остановился у третьего автомата с газировкой, а в следующую секунду он уже стоит у первого автомата.

Другой ляп связан со сценой, где Степан зарывается в песок, чтобы украсть выигрышный лотерейный билет из палатки Тани. В первом кадре он делает это на высоком морском берегу у самого обрыва. А в следующем — продолжает закапываться на равнинной местности.

Ранее ошибку заметили в новогодней музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга. Метаморфозы происходят с прической главной героини Алены, которую сыграла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее длинная коса, потом короткие волосы, затем они снова волшебным образом отрастают и укорачиваются.

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