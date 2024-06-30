Киноляп с прической Алены обнаружили в советской киносказке «Чародеи»

Фото: Freepik

Новогодняя музыкально-комедийная двухсерийная киносказка «Чародеи» режиссера Константина Бромберга надолго отразилась в сердцах миллионов россиян. Поклонники до сих пор пересматривают любимое советское кино и даже замечают киноляпы. Об ошибке в фильме рассказал РБК.

На этот раз ляп нашли в сцене с Аленой, которую сыграла актриса Александра Яковлева. Ее прическа претерпела странные метаморфозы — в начале первой серии у женщины длинная коса, а в конце фильма волосы еле-еле достигли плеч.

Однако внушительная коса вернулась уже во второй серии, тоже в начале. Но, как это произошло и в первой части, скоро локоны героини вновь стали короткими.

Ранее киноляп заметили в советской комедии «Три плюс два». Сценаристы допустили ошибку в сцене с перцами. В одном кадре овощи зеленые, а в другом — красные.

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте