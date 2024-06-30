Киноляп с прической Алены обнаружили в советской киносказке «Чародеи»

Новогодняя музыкально-комедийная двухсерийная киносказка «Чародеи» режиссера Константина Бромберга надолго отразилась в сердцах миллионов россиян. Поклонники до сих пор пересматривают любимое советское кино и даже замечают киноляпы. Об ошибке в фильме рассказал РБК .

На этот раз ляп нашли в сцене с Аленой, которую сыграла актриса Александра Яковлева. Ее прическа претерпела странные метаморфозы — в начале первой серии у женщины длинная коса, а в конце фильма волосы еле-еле достигли плеч.

Однако внушительная коса вернулась уже во второй серии, тоже в начале. Но, как это произошло и в первой части, скоро локоны героини вновь стали короткими.

Ранее киноляп заметили в советской комедии «Три плюс два». Сценаристы допустили ошибку в сцене с перцами. В одном кадре овощи зеленые, а в другом — красные.