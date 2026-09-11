В Йошкар-Оле проведут пятый сезон уличного фестиваля «Марийское лето»

В субботу, 12 сентября, на площади Никонова в Йошкар-Оле состоится торжественное закрытие пятого сезона фестиваля «Марийское лето». Начало праздничного концерта запланировано на 12:00, сообщило ИА «МариМедиа» .

На сцену выйдут артисты Марийского театра оперы и балета имени Э. Сапаева и Марийской филармонии имени Я. Эшпая. В этом году проект отметил свой первый юбилей. По данным Минкультуры Марий Эл, за время работы фестиваля было задействовано более 100 площадок в столице и районах республики.

Программа пятого сезона включала дворовые праздники, марийские плясовые, ретро-дискотеки, кинопоказы под открытым небом и мастер-классы. Впервые в каждом муниципалитете прошли масштабные семейные праздники с патриотическими концертами.