В Италии выкрали картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Из частного музея в итальянской провинции Парма грабители вынесли полотна авторства Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса стоимостью несколько миллионов евро. Об этом сообщила газета La Repubblica .

Картины хранились на верхнем этаже в здании фонда Маньяни-Рокка. Несколько человек в масках взломали входную дверь, проникли во дворец и вынесли три картины: «Рыбы» Ренуара, «Натюрморт с вишнями» Сезанна и «Одалиска на террасе» Матисса.

Преступники действовали быстро и слаженно, на всю операцию ушло около трех минут. Правоохранители допустили, что они планировали вынести еще больше картин, но испугались сигнализации. Стоимость награбленного оценили в миллионы евро.

Ранее в Нидерландах разыскали картину Питера Брейгеля-младшего «Женщина, несущая угли». Ее украли в 1974 году из музея в Польше.