В Госдуме предложили полностью запретить мат во всем интернете

Депутат Свинцов: закон о блокировке мата в интернете коснется всех платформ

Законопроект о запрете мата в интернете в случае принятия будет распространяться на все онлайн-платформы и социальные сети. Об этом сообщил «Газете.ru» член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Парламентарий пояснил, что запрет нецензурной брани должен распространяться на интернет так же, как он уже действует в общественных местах. По его словам, использование мата в офлайн-пространстве квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет за собой штраф.

Свинцов предложил ввести аналогичные меры и в Сети, но без привлечения полиции к поиску авторов. Он считает целесообразным дать Роскомнадзору возможность автоматически блокировать подобный контент.

Депутат сослался на пояснение Роскомнадзора, где под нецензурной бранью понимаются «четыре общеизвестных слова» на «х», «п», «е» и «б». В настоящее время использование ненормативной лексики в интернете не блокируется, и законопроект предусматривает введение такого ограничения.

Ранее юрист предупредила об ответственности за матерные анекдоты и шутки в общественных местах.