Юрист Айвар предупредила об ответственности за анекдоты и шутки в общественных местах

Представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Ura.ru предупредила о возможности наступления ответственности за анекдоты и шутки в общественных местах.

По словам Айвар, даже за матерный анекдот, рассказанный в общественном месте, предусмотрена административная ответственность. Если же шутка задевает конкретного человека или оскорбляет религиозные чувства, закон предусматривает более серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности.

В российском законодательстве есть статьи, которые регламентируют ответственность за публичные высказывания. Например, за нецензурную брань в общественных местах предусмотрена административная ответственность (статья 20.1 КоАП РФ). А за оскорбление личности или возбуждение ненависти может быть возбуждено уголовное дело по статьям 282 и 148 УК РФ.