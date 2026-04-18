В ДНР открыли 29 цифровых кинозалов и 12 модельных библиотек

Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков рассказал на Балтийском культурном форуме об оснащении учреждений региона современными виртуальными средствами. Его слова привел ТАСС .

«Созданы 29 цифровых кинозалов, работают 12 модельных библиотек», — заявил Желтяков.

Он отметил, что такой формат позволяет создавать интересные продукты для потребителей. В ДНР также действуют девять виртуальных концертных залов, которые с 2025 года провели уже 123 онлайн-трансляции для восьми тысяч зрителей.

Министр добавил, что в республике развивают интерактивный формат на просветительском портале «Культура Донбасса». Там представлены виртуальные экскурсии, концерты, интерактивные карты и места боевой славы.

