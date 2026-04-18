В ДНР открыли 29 цифровых кинозалов и 12 модельных библиотек
Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков рассказал на Балтийском культурном форуме об оснащении учреждений региона современными виртуальными средствами. Его слова привел ТАСС.
«Созданы 29 цифровых кинозалов, работают 12 модельных библиотек», — заявил Желтяков.
Он отметил, что такой формат позволяет создавать интересные продукты для потребителей. В ДНР также действуют девять виртуальных концертных залов, которые с 2025 года провели уже 123 онлайн-трансляции для восьми тысяч зрителей.
Министр добавил, что в республике развивают интерактивный формат на просветительском портале «Культура Донбасса». Там представлены виртуальные экскурсии, концерты, интерактивные карты и места боевой славы.
Ранее глава республики Денис Пушилин рассказал, что строительные компании реализуют свыше 100 крупных инвестиционных проектов по возведению жилья в ДНР. По его словам, проекты сопровождает министерство строительства и ЖКХ ДНР.