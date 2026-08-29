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    В Бурятии установили рекорд России при совместном создании картины «Древо жизни»

    В Бурятии 274 человека одновременно написали картину «Древо жизни»

    Фото: РИА «Новости»

    В Бурятии прошла культурно-благотворительная акция «Древо жизни. 108 рук», в рамках которой 274 человека вместе написали картину и установили рекорд России. Об этом сообщил портал UlanMedia.

    Акция прошла 25 августа. Ее инициатором выступила предприниматель и меценат Дарима Матханова. Известные художники Даши Намдаков и Зорикто Доржиев участвовали в создании картины.

    Участники акции поддержали строительства духовно-просветительского центра «Арьяа Баалын Диваажин» на территории Иволгинского дацана. Гости центра смогут больше узнать об истории, культуре и традициях бурятского народа.

    «В этом есть особый смысл, большое дело одному не сделать. Только вместе», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

    Ранее в Дмитрове кондитер и основатель бренда «Карто_Фан» Евгений Шемелов подал заявку в Книгу рекордов России, планируя испечь самое большое в стране пирожное «Картошка».