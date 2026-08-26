Кондитер из Дмитрова приготовит пирожное «Картошка» весом 250 килограммов

Евгений Шемелов — выпускник школы Le Cordon Bleu, строгий судья дмитровского «Фестиваля пряника». Его бренд «Карто_Фан» более пяти лет развивает направление авторских десертов на основе классической рецептуры, адаптируя традиционный вкус к современным стандартам.

Кондитер подал заявку в Книгу рекордов России. Объектом фиксации станет пирожное «Картошка» — предполагается, что его изготовление станет самым крупным в истории отечественного кондитерского дела.

Процесс изготовления рекордного экземпляра сопровождается впечатляющими показателями: для замеса бисквита используют порядка 2000 куриных яиц, этап выпекания шоколадного бисквита рассчитан на пять дней, ежедневный объем выпечки — минимум 25 килограммов. Финишное декорирование запланировано на ночь с пятницы на субботу, для презентации изделия изготовят специальный короб размером 1×2 метра.

Евгений Шемелов раскрыл главную миссию: изменить представление людей о пирожном и показать, что оно может быть не только красивым, но и по-настоящему вкусным. Дмитровская «Картошка», по его задумке, должна выйти на российский рынок и покорить его.

Официальную фиксацию рекорда проведет судейская коллегия национального проекта «Достояние нации» во главе с экспертом Валентином Лобачевым. Событие станет яркой вехой для всего округа.